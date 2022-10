Malore fatale alla guida, automobilista accosta e poi muore davanti a moglie e figlia

Un uomo di 66 anni è morto nella giornata di ieri mentre percorreva la Corinaldese a bordo della sua auto. Con lui nell'abitacolo anche la moglie e la figlia. Il dramma si è consumato nel giro di pochi minuti: l'automobilista ha accusato un improvviso malore. Neanche il tempo di accostare il mezzo che il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per il 66enne non c'era ormai più niente da fare. A chiamare i soccorritori sono stati i familiari. Intervenuti anche i carabinieri di Corinaldo per tutti i rilievi del caso.