SERRA DE' CONTI - Un uomo è morto stamattina dopo essere precipitato dal secondo piano di una palazzina. E' successo intorno alle 9,30. L'uomo avrebbe compiuto 79 anni proprio oggi. La tragedia è avvenuta per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Soccorsi inutili.