I successi in motocross, poi la malattia che non gli ha lasciato scampo: addio a Claudio Paolozzi

ANCONA - La tempra dell'uomo di sport non è bastata, la malattia non gli ha lasciato scampo. Claudio Paolozzi, ex corridore di moto con diverse vittorie a livello regionale, è morto ieri a 60 anni.

E' stato trovato senza vita nel suo appartamento di Montecosaro, città nella quale abitava. Il corpo del consulente commerciale è stato trovato da un vicino di casa che non aveva più notizie di lui. Inutili i soccorsi nell'abitazione. I medici hanno solo constatato il decesso. Funerali domattina, ore 10, alla parrocchia del Pozzetto