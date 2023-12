Dramma all'incrocio, ciclista falciato da un'auto: morto sul colpo

JESI - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi oggi (venerdì) in via Cartiere Vecchie, all'incrocio con via Padre Pellegrini. Un ciclista di circa 60 anni è stato travolto da un'auto ed ha perso la vita. Per l'uomo non c'è stato niente da fare: sarebbe morto sul colpo. Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO