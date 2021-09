Tragedia allo chalet: scoperto il cadavere di un uomo

Macabro ritrovamento sulla spiaggia di Palombina oggi pomeriggio (7 settembre). Il cadavere di un uomo sulla cinquantina è stato rinvenuto in uno stabilimento balneare, all'interno di un capanno adibito a rimessa degli attrezzi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le Volanti della polizia di Ancona e i Vigili del fuoco. Nonostante i soccorsi immediati, non c'è stato nulla da fare per lui. Sono in corso ulteriori approfondimenti per capire le cause del decesso. L'uomo questa mattina era atteso per una visita medica. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe stata colpita da un malore che non gli ha lasciato scampo.