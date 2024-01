Detenuto trovato morto in cella a Montacuto, è la seconda vittima in una settimana

ANCONA - C’è un altro morto nel carcere di Montacuto. Si tratta di un detenuto, 41 anni. È il secondo decesso, nella casa circondariale, in una settimana. Il 5 gennaio era stato trovato impiccato, in una cella di isolamento, Matteo Concetti, 25 anni, fermano. Questa notte il detenuto morto, è di nazionalità algerina, era invece in una cella comune, con altri due detenuti che avrebbero dato l’allarme. All’arrivo dei sanitari però non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso sarebbero naturali ma la Procura, a cui in tarda mattinata è arrivata l’informativa, disporrà l’autopsia per fugare ogni dubbio. L’uomo era stato arrestato il 3 gennaio scorso, dai carabinieri della Compagnia di Osimo, insieme ad una donna di 35 anni, all’uscita del casello autostradale di Loreto. I due erano stati trovati con 52 grammi di eroina.