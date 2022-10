Non risponde al telefono, persona trovata morta sul letto di casa

ANCONA - Una persona è stata trovata morta, questa sera, in via Montegrappa, nel quartiere Adriatico. È successo poco dopo le 20. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Sono stati i pompieri ad aprire la porta dopo l’allarme partito da alcuni conoscenti. La persona, stando alle prime notizie, è stata trovata priva di vita, sul letto.

AGGIORNAMENTO: Si tratta di un uomo classe '66, anconetano. Amici di famiglia lo avevano cercato ma lui non ha più risposto al telefono. Stasera sono andati a suonargli e non sentendo nessuno in casa hanno allertato i soccorritori. Secondo una prima analisi l'uomo sarebbe morto da almeno un giorno. Sul posto il medico legale ed i carabinieri per escludere la morte violenta.