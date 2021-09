Da Giallo Club ad Edipo: addio all'attore Carlo Alighiero

Il mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Carlo Alighiero, attore, doppiatore, regista e autore teatrale nato ad Ostra. E' morto ier (11 settembre) all'età di 94 anni a Roma dopo una breve malattia. Una carriera lunga 70 anni vissuta accanto alla moglie Elena Cotta, anche lei attrice e doppiatrice. Era diventato celebre al grande pubblico nel ruolo del sergente Steve Howard in Giallo Club, in onda dal 1959 al 1961, al fianco del tenente Sheridan, interpretato da Ubaldo Lay. Alighiero fu voce narrante di Omero dell'Odissea di Franco Rossi. Molto apprezzato anche in tatro per Edipo di Seneca e Amleto di Riccardo Bacchelli.

I funerali dell'artista si terranno martedì 14 settembre a Roma, alle 11 a San Francesco a Ripa, a Trastevere.