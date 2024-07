Giaceva su un materasso, avvolto da molte coperte. Morto almeno da gennaio il cadavere trovato al Cardeto: indossava abiti invernali

ANCONA - Andava a mettere in sicurezza lo stabile quando ha sentito cattivo odore. Si e affacciato all'interno e visto un giaciglio con materasso e coperte ha intuito che quell'odore era di un cadavere e ha chiamato la polizia. La salma, ormai ridotta alle ossa, è stata trovata dentro l'ex sede della polizia scientifica, nel parco del Cardeto, a cento metri dal faro, sul bastione San Paolo. L'allarme è partito alle 14. Il parco si è riempito di polizia, volanti, squadra mobile, che ha circoscritto l'area per procedere con i rilievi. Sul posto è andato anche il pm di turno Rosario Lioniello e il medico legale Eva Montanari.

Il cadavere non aveva documenti con sé e per lo stato in cui era ridotto non è stato possibile stabilire il sesso ma si tratterebbe di un senza fissa dimora. All'interno dello stabile, abbandonato da anni e più volte messo in sicurezza e chiuso con pannelli e catene per evitare intrusioni, sono stati trovati altri giacigli di fortuna, segno che l'immobile venisse usato per riparo dal freddo invernale. La morte della persona trovata risalirebbe almeno a gennaio perché aveva vestiti invernali. Difficile stabilire se si è trattato di una morte violenta o naturale. forse per il freddo. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sui resti che sono stati recuperati insieme al materasso e ad altri oggetti trovati vicini a quello che rimaneva del corpo. L'esame autoptico inizierà lunedì e sarà fatto da Montanari. Lo stabile non è stato posto sotto sequestro.