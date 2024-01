Morto nella cella d’isolamento del carcere, la Procura indaga per istigazione al suicidio

ANCONA - Passa in mano alla Procura dorica la morte del 25enne Matteo Concetti, il detenuto trovato impiccato venerdì nella cella di isolamento al carcere di Montacuto. Il pm Marco Pucilli ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Disposto il sequestro della salma, questa mattina, dopo l’esposto fatto dalla madre del ragazzo e presentato ai carabinieri di Rieti (dove la donna è residente). La Procura ha chiesto anche l’autopsia sul corpo del giovane per fugare ogni dubbio sulle cause del decesso e verificare se ci siano segni di violenza sul detenuto. L’esame autoptico dovrebbe tenersi venerdì e sarà eseguito dal medico legale Raffaele Giorgetti. Il pm ha dato disposizione per acquisire anche tutta la documentazione giudiziaria del giovane, le cartelle cliniche, quelle circa il trasferimento dal carcere di Fermo ad Ancona e farà approfondimenti per appurare se avesse una patologia psichiatrica conclamata al punto da non poter essere compatibile con il carcere.