Il malore, poi lo schianto con il suo camion: la vittima è Claudio Fioravanti

L'uomo, 62 anni, è morto giovedì pomeriggio mentre viaggiava a bordo del suo camion in via Maestri del Lavoro, a Castelfidardo

CASTELFIDARDO - E' Claudio Fioravanti la vittima dell'incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio in via Maestri del Lavoro.

L'uomo, 62 anni ed originario di Castignano in provincia di Ascoli, sarebbe stato colto da un malore alla guida che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il suo camion è poi finito contro un cappannone industriale e per estrarre il corpo dell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Osimo. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri. La notizia della morte di Claudio Fioravanti è subito arrivata nel piccolo paese dell'entroterra piceno, dove il camionista viveva.