Non rispondeva ai familiari da diversi giorni, 59enne trovato morto in camera da letto

ANCONA - Due decessi nel giro di poche ore. La polizia di Ancona è intervenuta oggi pomeriggio in via Filzi ed in via Crivelli per due persone decedute all'interno dei loro appartamenti. Nel caso di via Filzi gli agenti sono entrati in casa dopo che i vigili del fuoco hanno forzato il portone d'ingresso. All'interno della casa un uomo di 59 anni che da giorni non rispondeva ai familiari. L'uomo è stato trovato senza vita nella camera da letto. Il corpo era in stato di decomposizione. Il medico ha accertato la morte per cause naturali ed il pm ha disposto l'affidamento della salma ai familiari.