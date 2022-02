Non risponde al telefono, trovato morto in camera da letto

Un uomo di 40 anni di Ancona è stato trovato privo di vita questa notte nella sua abitazione in via Martiri della Resistenza. A lanciare l'allarme sono stati i parenti che per diverso tempo hanno provato a contattarlo più volte sia al telefono che suonando al campanello di casa ma senza successo.

Così è scattato l'allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme all'automedica del 112, i vigili del fuoco e ad una pattuglia dei Carabinieri. Il corpo del 40enne si trovava in camera da letto. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso purtroppo. Nel frattempo i militari stanno indagando per cercare di capire le cause della morte.