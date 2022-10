ANCONA - E’ caduto dal quarto piano del palazzo in via dell’Industria, per un uomo di 56 anni non c’è stato nulla da fare. Polizia sul posto per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Inutile l’intervento del 118 con la Croce Rossa e l’automedica: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

