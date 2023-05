Tragedia sul litorale, cadavere in mare trovato da un passante

NUMANA - Cadavere in mare, a notarlo nelle acque antistanti il "Numana Blu" è stato un passante all'alba. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione, i carabinieri lavorano per risalire all'identità. Secondo i rimi accertamenti, il corpo potrebbe essere rimasto in mare da diverse settimane o addirittura mesi, e quindi essere stato trascinato a Numana da un altro punto dell'Adriatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Numana e Osimo. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia.