Addio a Bruno Galeazzi, fu colonna della Falconarese fino alla Serie D

FALCONARA- Ancona e Falconara piangono la scomparsa di Bruno Galeazzi. L’ex giocatore della Falconarese, che con la maglia biancoverde aveva compiuto tutta la trafila dal settore giovanile fino alla Serie D negli anni ’70 – ‘80, si è spento all’età di 61 anni a causa di un brutto male che da tempo lo stava facendo soffrire. Lascia il figlio Lorenzo, la mamma Mirella, la sorella Anna Rita, il cognato Emanuele e i nipoti Giacomo, Francesca e Stefania.

Il suo ricordo, commovente, si è tenuto ieri (21 aprile) nella chiesa di San Giuseppe dove in tanti sono accorsi per dargli l’ultimo saluto. Di lui si racconta come un “bello del calcio”, un uomo solare e positivo in grado sempre di mettere la parola giusta a favore del compagno. Amava le moto, in particolare l’Harley Davidson bianca con cui si presentava al campo, e amava correre anche nel rettangolo di gioco. Dove difficilmente sarà dimenticato dalle parti del Roccheggiani.