Foro di Ancona in lutto, è morto l'avvocato Massimo Larici: era malato da tempo

È venuto a mancare nella notte all’età di 82 anni l’avvocato Massimo Larici, noto professionista del foro dorico. Dal suo studio legale in via Lodovico Menicucci n.3, specializzato in Diritto Internazionale e Diritto Industriale, ha svolto nel tempo incarichi di rilievo e di respiro internazionale, assistendo le imprese più importanti, non solo della regione Marche. Malato da tempo, per anni è stato assistito dalla sua famiglia. Lascia la moglie Margherita e i figli Leonardo, Lorenzo e Letizia, quest’ultima giornalista nota nel panorama marchigiano per aver lavorato per anni presso ‘Il Messaggero’ ed attualmente collaboratrice dell’agenzia Moretti Comunicazione di Ancona.

La camera ardente sarà aperta da domani mattina presso l'ospedale regionale di Torrette. I funerali verranno invece celebrati venerdì 28 gennaio, alle 11:30, presso Chiesa San Francesco alle Scale di Ancona.