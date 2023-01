Autista Conerobus stroncato dal malore, fissato il funerale di Rolando

ANCONA - Sarà celebrato mercoledì il funerale di Rolando Spegne Schiavoni, l’autista di Conerobus morto questa mattina, dopo un malore avuto poco prima di prestare servizio, nella sede di via Bocconi. La cerimonia funebre sarà alle 14, nella chiesa Cristo Divino Lavoratore, in piazzale Camerino. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria dell’impresa Tabossi, in via della Montagnola 13. Il corpo è stato subito restituito ai familiari dopo la morte e le pratiche medico-legali. Rolando lascia la compagna Patrizia e la mamma Cesarina oltre alle due figlie gemelle, Elisa ed Elena. L’assessore ai trasporti Ida Simonella ha espresso cordoglio e vicinanza all’azienda Conerobus e ai familiari a nome dell’amministrazione comunale. «In azienda lo ricordano tutti come serio lavoratore, onesto e perbene - ha scritto Simonella in un post Facebook-. Alla sua compagna, alla sua famiglia il cordoglio mio e dell'amministrazione tutta».