E' morto Armando Falappa, per oltre 50 anni ha gestito lo storico autolavaggio del quartiere Adriatico

ANCONA - E' morto a 78 anni l'anconetano Armando Falappa, per oltre 50 anni titolare dell'autolavaggio di via Trieste, nel quartiere Adriatico. L'uomo era molto conosciuto in tutto il capoluogo ed è deceduto a seguito di una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Falappa lascia la moglie Ivana ed i figli Danilo e Massimo. La salma si trova nella Casa Funeraria Biondi di Osimo e sarà disponibile alle visite dalle ore 17:00 di sabato 22 aprile. I funerali si svolgeranno lunedì 24 aprile 2023 alle ore 09:30 con rito Cattolico presso la Chiesa Parrocchiale S. Michele Archengelo Di Pinocchio di Ancona.