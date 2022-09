Automedica, ambulanza e Vigili del fuoco in casa, ma non c'è stato nulla da fare: trovato morto

ANCONA- Purtroppo non c’è stato niente da fare. E’ stato trovato morto, questa mattina (2 settembre) nella sua abitazione di via Ascoli Piceno un 78enne per cause naturali.

Sul posto sono intervenuti invano l’Automedica, l’ambulanza della Croce Gialla 118 e i Vigili del Fuoco che non hanno potuto far altro che attestare la morte dell’uomo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO