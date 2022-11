Maestro di vela e personaggio stimato, è morto Antonio Flotta. Il ricordo: «Che il vento sia per te dolce e favorevole»

ANCONA - Maestro di vela e grande appassionato del mare. E' morto a 68 anni Antonio Flotta, personaggio molto conosciuto in città e consigliere dell'associazione Assonautica Ancona.

L'uomo, ex informatico, è stato stroncato da un malore che purtroppo non gli ha dato scampo. L'Assonautica ha ricordato Antonio Flotta con queste parole postate sul profilo Facebook dell'associazione: «Se un amico ti lascia è sempre un dolore. Ma se si sono condivisi quarant'anni di passione per il mare, di lavoro per l'Assonautica e di piccole cose, il dolore è molto più grande. Ciao Antonio, amico carissimo. Che il vento sia per te dolce e favorevole». Antonio lascia la moglie Lucia ed il figlio Rino. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Tabossi, in via della Montagnola 13 mentre i funerali verranno celebrati oggi, 2 novembre, alle ore 15 presso la chiesa Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle.