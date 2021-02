La città piange "Billy", addio ad Andrea Franceschini: papà di 43 anni

SENIGALLIA - Una città intera piange la scomparsa di Andrea Franceschini, da tutti conosciuto come "Billy". L'uomo è deceduto all'ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverato a seguito di una grave malattia. Andrea era un artista e le sue opere erano state esposte a Palazzo del Duca con la mostra "A Bridge to the Future".

La notizia è subito circolata tra amici e parenti, lasciando sotto choc chi gli voleva bene. Andrea Franceschini lascia sua moglie Cateria ed i suoi due figli. I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 5 febbraio, alle ore 16 alla chiesa del Portone a Senigallia.