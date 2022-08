Tragedia al Passetto, trovato senza vita il 61enne anconetano

ANCONA - Le speranze erano ridotte ormai al lumicino. Nella serata di oggi la conferma da parte dei soccorritori: il corpo del 61enne anconetano è stato ritrovato. L'uomo risultava disperso dalle prime ore del pomeriggio dopo essere uscito in mare per pescare delle raguse.

Il 61enne era al mare con la propria famiglia quando, nel primo pomeriggio, è uscito in mare con bombole e pesetti. I familiari non vedendolo rientrare avevano allertato i soccorritori. Guardia costiera e vigili del fuoco hanno battuto i fondali per ore. Ora si dovranno accertare le cause della tragedia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO