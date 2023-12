Respira amianto per 15 anni, saldatore muore e la famiglia chiede i danni: avranno 400mila euro

ANCONA – Aver inalato fibre di amianto per almeno 15 anni è costato la vita ad un saldatore che ha lavorato alla Fincantieri dal 1965 al 2000. Nel 2016 i primi segni della malattia, poi gli accertamenti, i ricoveri ed infine la morte, arrivata il 7 luglio del 2018. Aveva 74 anni ma gli ultimi della sua vita li ha passati in atroci sofferenze. A stroncare il saldatore, originario di Camerano, è stata una insufficienza polmonare. I medici gli hanno diagnosticato una asbestosi pleuoro-polmonare. Per quella morte la moglie e la figlia, che hanno avviato una causa di lavoro davanti al Tribunale di Ancona, hanno avuto da poco un maxi risarcimento: 420mila euro. Per la giudice Tania De Antoniis c'è stata correlazione tra la malattia sviluppata e il lavoro svolto. Per questo Fincantieri è stata condannata a pagare l'intera cifra oltre le spese legali sostenute.

Alla vedova sono andati 232mila euro, alla figlia 191mila euro. Entrambe si sono rivolte all'avvocato Gabriele Galeazzi per fare causa allo stabilimento del porto. Il saldatore è stato esposto all'inalazione delle polveri di amianto, per un tempo molto prolungato, quando ancora non c'erano abbastanza precauzioni. Dopo i primi accertamenti clinici l'uomo era finito in un centro di riabilitazione, il Santo Stefano di Ancona, dove a luglio del 2018 ha avuto un drastico peggioramento. Portato in urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette non aveva più la funzionalità di un polmone. Dopo una settimana è morto. La diagnosi medica è stata per insufficienza respiratoria acuta. L'Inail ha accertato l'origine professionale della malattia che lo ha portato pian piano alla morte.