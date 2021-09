Mondo della scuola in lutto, addio all'ex preside delle Mazzini Alfio Trucchia

CASTELFIDARDO - Mondo della scuola in lutto per la scomparsa di Alfio Trucchia, ex preside delle scuole elementari Mazzini. Il dottor Trucchia è morto nella giornata di ieri ad 86 anni.

Sposato con Rina e padre di tre figli, Alfio Trucchia ha formato migliaia di studenti fidardensi, diventando un vero punto di riferimento per tutto il sistema scolastico della città. «Un’altra figura di spicco della nostra città ieri ci ha lasciato - scrive il Centro Studi Storici Fidardensi su Facebook - Alfio è stato direttore didattico delle nostre scuole elementari per ben 25 anni. Ora si unirà ai suoi alunni e colleghi magari iniziando un nuovo corso di studi tra gli angeli celesti, riposa in pace Alfio». La camera ardente è stata allestita presso la casa del commiato Alba Nova mentre i funerali verranno celebrati alle 15,30 nella chiesa della Collegiata Santo Stefano, nel centro storico di Castelfidardo.