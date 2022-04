Sanità e impegno politico, Ancona piange Aldo Tesei: aveva 82 anni

ANCONA - Comunità in lutto per la morte di Aldo Tesei, 82 anni, una vita passata nel mondo della sanità marchigiana e nella politica. L'uomo è stato colto da un malore mentre si trovava nel suo appartamento di via Maggini. Negli ultimi anni Tesei è stato presidente dell'associazione "Amici dell'Inrca". A dare l'allarme è stata la moglie che abitava con lui e che ha subito allertato il 118.

A nulla sono valsi però i soccorsi da parte degli operatori della Croce Gialla di Ancona, intervenuti sul posto insieme all'automedica. Per Aldo Tesei non c'era ormai più niente da fare.