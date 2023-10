TRAGEDIA IN AUTOSTRADA: VIENE INVESTITO E MUORE

MONTEMARCIANO- Un uomo è morto questa mattina, intorno alle 10:00 in A14, nel tratto tra Montemarciano e Senigallia in direzione nord. Sembra che un automobilista sia stato investito, ma la dinamica dell'incidente è ancora da stabilire. Sul posto per prestare i soccorsi il 118, polizia e vigili del fuoco. Al momento Autostrade per l’Italia segnala 3 km di coda in direzione Bologna.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO