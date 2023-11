La cena con amici, due chiacchiere e poi il malore improvviso: morto un 19enne residente a Jesi

JESI – Una cena tra amici, poi l’improvviso malore. Aveva appena diciannove anni Md Fayaj, ragazzo bengalese, deceduto martedì sotto gli occhi dei suoi connazionali. Era arrivato in Italia da tempo, e risiedeva a Jesi, ed aveva deciso di raggiungere alcuni amici a Montecassiano, in una casa presso Via del Molino. In base alle ricostruzioni, nel dopo cena si era fermato a chiacchierare con loro, ma poi attorno alle 23 ha accusato un malore, preceduto da alcuni colpi di tosse.

Immediata la richiesta di aiuto al 118, che ha raggiunto con tempestività l’abitazione provando a rianimare il giovane per diversi minuti, purtroppo inutilmente. Sono successivamente arrivate le pattuglie dei Carabinieri, al fine di fare luce sull’improvviso decesso sentendo le persone presenti, senza però ricavare elementi utili. La salma è stata quindi trasportata all’obitorio dell’ospedale civile di Macerata: il magistrato di turno, Rita Barbieri, ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.