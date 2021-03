Monossido di carbonio dalla caldaia, muore un uomo: moglie e figlio gravissimi

Il dramma nella serata di oggi (venerdì). Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. In ospedale moglie e figlio

ANCONA - Tragedia nella serata di oggi in un appartamento di via Cupramontana. Secondo quanto si apprende dalle fonti sul posto un uomo ha perso la vita dopo aver inalato il monossido di carbonio proveniente dalla caldaia di casa. All'interno della casa anche sua moglie 80enne ed il loro figlio di 49 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, in codice rosso avanzato, dagli operatori della Croce Gialla di Ancona.

