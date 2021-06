Nelle Marche deceduta una 81enne con patologie pregresse

Si è registrato un decesso da Covid-19 nelle ultime 24 ore nelle Marche: la vittima è una donna 81enne di Falerone, con patologie pregresse, deceduta all'ospedale di Fermo. Il servizio Sanità della Regione comunica che le vittime da inizio emergenza salgono a 3.026: 1.700 uomini e 1.326 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. Il territorio più colpito è la provincia di Pesaro Urbino dove sono morte 982 persone, seguito da Ancona (966), Macerata (511), Fermo (290) e Ascoli Piceno (243) mentre sono 34 le vittime provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda i contagi oggi salgono a 103.414 (+3): 97.685 dimessi/guariti e 2.643 in isolamento domiciliare mentre restano 61 i ricoverati.

I pazienti in terapia intensiva sono nove: tre a Pesaro Marche Nord, tre ad Ancona Torrette di cui uno in pediatria, due all'ospedale Covid di Civitanova Marche e uno a San Benedetto del Tronto. I ricoveri nelle aree semi intensive restano 18 (sette a Marche Nord e 11 all'ospedale Covid di Civitanova Marche) e quelli in aree non intensive 34 (uno a Marche Nord, 13 al Torrette, sette all'Inrca di Fermo, dieci a Fermo e tre ad Ascoli Piceno). Gli ospiti in strutture territoriali sono 62, mentre non ci sono casi in attesa di ricovero nei Pronto soccorso marchigiani. Dei tre nuovi casi due sono stati registrati ad Ancona dove i positivi salgono a a 33.022, uno a Pesaro Urbino (23.363), mentre restano 21.305 a Macerata, 10.257 a Fermo e 11.350 ad Ascoli Piceno. I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 2.830: 1.911 asintomatici e 919 sintomatici. In quarantena anche 37 operatori sanitari.