Madre e figlio trovati morti, il racconto di chi abita nel palazzo: «Erano riservati, non li abbiamo mai sentiti litigare»

CHIARAVALLE – Sembra una mattina come tante, in un ordinario piccolo centro di provincia, con il traffico che scorre lento e le persone a muoversi camminando lungo i marciapiedi. In via Gramsci, dove ieri sera sono stati trovati due corpi senza vita in un appartamento, c’è una macchina dei Carabinieri parcheggiata poco distante dal civico 20. Quasi un segnaposto, come a voler marcare la presenza delle forze dell’ordine impegnate nelle indagini per la morte di Loredana Molinari, 78 anni, e suo figlio il 55enne Maurizio Bucciarelli.

Proseguono gli accertamenti, e permane quel senso di sgomento ed incredulità per la tragedia che si è consumata qualche giorno fa, ma affiorata solo ieri pomeriggio dopo la segnalazione dei vicini, che oltre a non ricevere alcuna risposta alle telefonate ed al suono del campanello, avevano avvertito delle esalazioni particolari provenire dall’abitazione. «Ma era normale non vederli e non sentirli anche per tanti giorni – spiega una vicina di casa – perché conducevano una vita che non contemplava dialogo con le altre famiglie del palazzo. La loro era una vita ritirata, praticamente non si sentivano mai, perché non è mai successo di ascoltare una discussione magari con un tono di voce più alto, men che meno un litigio. Non so cosa sia potuto succedere dentro quella casa, sempre molto silenziosa: per noi, è stato davvero un fulmine a cielo sereno, qualcosa di cui non ci si capacità e che non si riesce a spiegare».

«Incrociarli era difficile – racconta una signora che vive nello stabile – perché lei usciva di casa solo quando doveva effettuare delle visite, anche perché non camminava più di tanto e spostarsi non era semplice e lui capitava di trovarlo solo quando rientrava dal lavoro, o magari la sera quando scendeva per portare l’immondizia. Mi è successo di andare a casa loro, qualche volta, ma solo per alcune cose legate allo stabile dove viviamo: la signora era gentile, qualche anno fa veniva anche alle assemblee di condominio accompagnata dal figlio, che poi recentemente si presentava da solo, entrambi molto educati ma non davano mai troppa confidenza».

«L’ultima volta che l’ho incontrata – ricorda – sono andata da lei dopo alcuni lavori effettuati sui termosifoni, chiedendole se fosse tutto a posto e se funzionassero bene, parliamo di diverso tempo tempo fa e questo fa capire quanto fossero limitate le occasioni per parlare. Ma quelle poche volte che mi è capitato di scambiare quattro chiacchiere, lodava spesso suo figlio. Ne parlava con entusiasmo perché lavorava in banca e tutte le sere tornava da lei: era solo un po’ dispiaciuta perché non aveva una compagna. Poi, ieri pomeriggio, sono scesi i vicini del piano di sopra che hanno suonato alla porta ed hanno parlato con mio marito, perché avevano avvertito un odore strano. Insieme, con l’aiuto dell’amministratrice di condominio, hanno rintracciato il numero di telefono senza avere risposta, ma hanno anche notato la macchina parcheggiata in garage del figlio, che li ha insospettiti perché era strano che fosse lì a quell’ora. Poi, ci hanno comunicato quello che era successo».