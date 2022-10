Morti cardiache improvvise, nel 2021 sono 1.671 le vittime nelle Marche. Saltamartini: «Aumenteremo i defibrillatori»

ANCONA - Nel 2021 nelle Marche si sono registrate 1.671 morti cardiache improvvise (Scd): una morte inaspettata che si verifica per cause di origine cardiaca entro un'ora dall'insorgenza dei sintomi. Il 16 ottobre è la giornata mondiale dedicata alla rianimazione cardiopolmonare.

«Ho partecipato ad un convegno qualche giorno fa- spiega in una nota l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini- e molto interesse rivestono gli eventi drammatici di morte improvvisa in giovani atleti apparentemente sani, spesso asintomatici. Importante è la presenza e l'utilizzo di defibrillatori, specie quelli automatici, che ormai devono essere presenti anche in palestre, supermercati, persino luoghi di culto, e per la così detta legge del 'Buon samaritano approvata nel 2021 ciascuno può utilizzarli senza commettere reato, anche perché le istruzioni si trovano sugli apparecchi».

Nelle Marche ci sono 1.290 defibrillatori automatici esterni mappati: 394 in provincia di Ancona, 257 a Pesaro Urbino, 212 a Macerata, 199 a Fermo e 228 ad Ascoli Piceno. Dal 2018 ad oggi sono stati organizzati con la Regione 3.797 corsi e ci sono 35.166 soggetti che sono stati autorizzati all'uso del defibrillatore. Solo nel 2021 sono stati fatti 897 corsi e sono state autorizzate all'uso 8.717 persone mentre 2.948 hanno fatto il 'retraining'. «La Regione si sta adoperando per aumentare i corsi ed il numero dei defibrillatori- aggiunge Saltamartini- ma stiamo lavorando anche ad una App che incroci i defibrillatori presenti e le persone formate al loro utilizzo, perché questi fenomeni statisticamente colpiscono una persona su 1.000».