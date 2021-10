Tragedia in casa, la compagna scopre il corpo senza vita: Gianmarco è morto a 28 anni

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il 28enne non c’era già più nulla da fare

La cittadina di Numana è in lutto per la scomparsa di Gianmarco Compagnucci, morto a soli 28 anni. A fare la tragica scoperta, sabato 25 settembre, è stata la compagna. La donna avrebbe provato a svegliarlo pensando che dormisse per poi scoprire, poco dopo, che il giovane era morto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il 28enne non c’era già più nulla da fare. Per chiarire le cause della tragedia, la salma è stata portata all’Istituto di Medicina legale di Torrette, dove ieri è stata eseguita l’autopsia.

I funerali di Gianmarco si terranno oggi, venerdì 1 ottobre, alle 16 nella chiesa del Cristo Re a Numana: “Per ricordare il nostro Gianmarco – ha scritto su Facebook la sorella Ilaria – pensavamo di raccogliere le offerte e devolverle in beneficenza. A coloro che lo vorranno ricordare con un gesto, chiediamo di non comprare fiori ma di raccogliere ciò che possono, senza nessun obbligo, per poi farcelo avere anche in busta chiusa così da donarlo. Vi ringrazio anticipatamente a nome di tutta la famiglia”.