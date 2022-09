Il mondo della pallavolo piange Silvano Scortichini: lo storico dirigente si è spento a 70 anni

JESI- La Pallavolo Moie e la Clementina 2020 piangono la scomparsa dello storico vice presidente Silvano Scortichini. Il 70enne è stato stroncato da un malore. Il dramma è avvenuto venerdì pomeriggio (16 settembre) quando il cuoco delle feste paesane era nei boschi della località Vigne-San Giovanni di Fabriano in cerca di funghi. Dopo l'allarme lanciato dalla persona che era con Scortichini sul posto sono arrivati carabinieri che però hanno potuto solo constatare il decesso della vittima.

Questo il messaggio di cordoglio apparso sui social: «Le grandi famiglie della Pallavolo Moie e della Clementina 2020 piangono la scomparsa dello storico vice presidente Silvano Scortichini. La vita è un viaggio che ci permette di fare amicizia con molte persone lungo la strada. Solo in poche saranno in grado di rimanere nel nostro cuore per sempre. Silvano è sicuramente una di queste. Ci mancherà tantissimo».