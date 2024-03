Trovano il suo corpo senza vita in casa: i vigili del fuoco piangono Rossano

FALCONARA MARITTIMA – Lo hanno ritrovato ieri mattina, attorno alle 7.30, nella sua casa di Rocca Mare. Sono stati i vicini a notare il corpo alle prime luci del mattino, avvertendo immediatamente il personale sanitario, ma per Rossano Casavecchia, 56enne vigile del fuoco, non c’era più nulla da fare. Probabilmente troppo grande è stato il dolore per la perdita della sua Adria, strappata alla vita in quel maledetto 7 dicembre da un’auto che l’aveva travolta mentre attendeva l’autobus che l’avrebbe dovuta condurre presso la scuola dove insegnava. Una perdita terribile, un vuoto che Rossano ha pensato fosse difficile, impossibile da colmare, tanto da spingerlo a scegliere di andarsene via, forse con la speranza di potersi ricongiungere a quella donna che aveva amato, che lo aveva reso felice.

Era un uomo solare, Rossano, dal cuore grande. Coraggioso, con una professionalità che lo contraddistingueva al punto da rivestire ruoli di responsabilità, come testimonia l’incarico di capo del distaccamento dei vigili del fuoco all’aeroporto di Falconara Marittima. E sportivo, grande amante nel mare del quale amava le profondità, esplorate grazie alla sua passione per l’attività subacquea. Poi qualcosa si è incrinato, dopo la mattina di dicembre in cui la sua vita era cambiata per sempre e che l’aveva improvvisamente privato della sua dolce metà. Chi lo conosceva bene si è accorto di a solarità e quel sorriso sempre sulla labbra avessero lasciato posto all’inquietudine, all’infelicità.

Poi, ieri mattina, la scoperta. I Carabinieri ed il 118 sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso in quella casa divenuta negli ultimi tre mesi tanto vuota. Forse quel dolore, per la morte della sua Adria, era diventato probabilmente grande quel dolore da sopportare. E Rossano ha scelto, così, di andarsene lontano.