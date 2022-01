Scomparsa di Silvio Pierini, richiesta la dichiarazione di morte presunta

Richiesta di dichiarazione di morte presunta: è stata pubblicata dal Tribunale di Ancona su richiesta dei familiari di Silvio Pierini, di cui da anni non si hanno più notizie. Nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si indicano 6 mesi di tempo entro i quali «si invita chiunque abbia notizie dello scomparso Silvio Pierini di farle pervenire al Tribunale di Ancona entro 6 mesi dall'ultima pubblicaizone». Se l’appello risulterà negativo, verrà dichiarata la morte dell'uomo, nato a Sirolo il 5 maggio del 1901. Questa la nota integrale.

"Il Presidente del Tribunale di Ancona, letto il ricorso ex artt. 726 cpc e 58 cc depositato da Pierini Assunta e Pierini Maurizio, rubricato n. 2989/21 rgvol, Giudice Designato dottor Valerio Guidarelli, volto a far dichiarare la morte presunta di Pierini Silvio , nato a Sirolo (AN) il 5.5.1901, visto il disposto dell’art. 727 cpc, ha ordinato con decreto 25.10.21 che la domanda sia inserita per estratto, 2 volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in 2 giornali (Resto del Carlino e Corriere Adriatico), nonché sul quotidiano online Ancona Today, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso Pierini Silvio di farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione. Il procuratore avvocato Alberto Cerioni."