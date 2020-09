Parco Nazionale dei Sibillini, cordoglio per la scomparsa del carabiniere forestale Paola Lucarini

MARCHE - Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, per voce del presidente Andrea Spaterna, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e ai colleghi di Paola Lucarini, il carabiniere forestale scomparso giovedì scorso per un malore improvviso.

«I carabinieri forestali rappresentano una parte fondamentale del grande lavoro di tutela e valorizzazione dell’ambiente che sottende alla gestione di un Parco. Paola Lucarini per tanti anni ha interpretato questo compito in modo esemplare. Ci stringiamo a coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata, auspicando che il suo esempio possa contribuire ad accrescere amore e passione per questo lavoro e per l’ambiente in generale. Di certo, questo è lo spirito che anima il corpo dei carabinieri forestali e che ogni giorno ha guidato l'operato di Paola».