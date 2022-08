Era per tutti l’imprenditore dei vini: si è spento a 69 anni Oliviero Sampaolesi

NUMANA- Profondo cordoglio per la morte di Oliviero Sampaolesi, da tutti conosciuto come l'imprenditore dei vini. Si è spento ieri – 18 agosto - a 69 anni per via di un male incurabile. E’ stato il fondatore dell'Enoteca Azzurra, in via Flaminia, poco sopra il porticciolo di Numana, intitolata alla figlia Azzurra, e con lei gestiva il supermercato sotto il punto vendita. Con l'altro figlio Christian, invece, curava un secondo market nel centro di Sirolo. Sampaolesi viveva a Scossicci, al confine con Numana, di cui nel tempo è diventato cittadino adottivo.

Mirko Biló, ex sindaco di Numana e attuale consigliere regionale, lo ricorda con commozione: «Facevamo colazione insieme la mattina da Morelli a Numana e la domenica ci ritrovavamo alla trattoria da Sara a Sirolo con la moglie. Era una persona sempre cordiale, un grande imprenditore che ci lascia sgomenti per questa perdita improvvisa».