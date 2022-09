Michele, travolto ed ucciso dal fiume in piena: il fratello dell'ex sindaco di Arcevia aveva 47 anni

ARCEVIA - Salgono ad 11 le vittime dell'alluvione che ha devastato l'entroterra Senigalliese. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Michele Bomprezzi, 47 anni, fratello dell'ex sindaco di Arcevia Andrea.

Nelle scorse ore i soccorritori avevano trovato l'auto di Michele nel fiume Misa. Di lui purtroppo non c'era traccia. Giovedì sera il fiume in piena lo ha travolto trasportando il suo corpo per chilometri. Michele collaborava con la cooperativa Le Macchine Celibi ed organizzava iniziative per musei e biblioteche.

"In ansia da quel maledetto giorno dell'alluvione - lo ricorda Patrizia Rosini su Facebook - i tuoi ultimi messaggi attorno alle 19.00, appena prima di chiudere la biblioteca e tornare a casa; la strada diventata fango, acqua, detriti. Non ti abbiamo mai ringraziato abbastanza, dolce Michele, per la dedizione, la gentilezza, il buon cuore. Sei la gioia di chi ti ha conosciuto. Ogni volta che varcherò la soglia di una libreria o di una biblioteca e sfoglierò un libro, so che tu sarai lì, impigliato fra le pagine. Addio, Michele, tante piccole comunità già piangono per te. Un abbraccio al fratello Andrea, ai familiari e alla compagna di una vita".