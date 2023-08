Michela Carnevali è morta a soli 48 anni: «Dava sempre una mano al prossimo»

ANCONA- Si è spenta all’età di 48 anni, dopo una lunga malattia, Michela Carnevali, volontaria della Croce Gialla. Da sempre vicina all’associazione e disponibile a dare una mano, era amata e benvoluta da tutti. «Michela copriva una serie di turni in modo particolare il primo sabato di ogni mese, dove si era inserita in una squadra notturna- ricorda la Croce Gialla-. Nonostante i tanti impegni lavorativi e la famiglia, questa super mamma riusciva sempre a trovare il tempo per dare una mano al prossimo. Da tempo soffriva di una malattia che comunque sia sembrava aver rallentato il suo decorso, ma nelle ultime settimane la situazione è precipitata». I funerali di Michela Carnevali si terranno mercoledì 30 agosto presso la chiesa di Collemarino alle ore 14:30. In chiesa ci sarà una rappresentanza della Croce Gialla.