Morte del piccolo Massimo, il mezzo sotto sequestro ed il dubbio sul seggiolino

OSIMO – Era la sera di martedì grasso. Massimo se n’è andato alla fine di una festa in quel Carnevale che tanti bambini aspettano con impazienza per travestirsi e passare momenti felici con gli amichetti. Un destino beffardo lo ha strappato alla vita, a soli cinque anni, all’interno della Toyota Yaris dove mamma Stella era al volante e stava portando lui e il figlio più grande verso casa. L’auto che finisce fuori strada lungo la Sp-3 Jesina nel tragitto verso Castelfidardo, e si ribalta su un lato. La tragedia si è consumata poco dopo, quando il suo corpo senza vita è stato estratto dalla vettura: poi solo lacrime, e senso di impotenza per un dramma consumatosi in un attimo, o poco più.

La dinamica

Al vaglio degli inquirenti c’è innanzitutto la dinamica dell’incidente, peraltro avvenuto in una strada che è stata in passato tristemente al centro di vicende analoghe come quella della morte di Andrea Sampaolesi, deceduto 13 anni fa nella medesima lingua di asfalto. E per un cinico scherzo del destino, ha portato proprio il suo papà Paolo, che risiede proprio nelle vicinanze del luogo dello schianto, ad accorgersi dell’incidente ed a prestare i primi soccorsi. Resta da capire che cosa abbia portato la Toyota ad uscire dal manto stradale in prossimità di una leggera curva a sinistra, anche in considerazione del fatto che non sembra siano presenti segni di frenata: dall’attimo di distrazione all’illuminazione forse inadeguata, passando per la velocità fino al colpo di sonno o ad un guasto meccanico. Ipotesi su cui farà luce l’analisi approfondita della vettura, posta sotto sequestro.

L’eventuale positività all’alcol test

Le indagini delle forze dell’ordine si muoveranno anche in altre direzioni, e saranno disposte anche le opportune verifiche sul tasso alcolemico di chi era al volante del mezzo. Una procedura necessaria in questi casi ed effettuata subito dopo lo schianto, con il valore che – qualora fosse confermata l’indiscrezione che parlerebbe di un risultato leggermente superiore al consentito – dovrà essere confermato dalle contro-analisi e da successivi accertamenti. Ed in base a quanto stabilito dall’articolo 586 bis del Codice Penale, questo potrebbe anche comportare l’apertura di un fascicolo per il reato di omicidio stradale (introdotto in Italia da una legge promulgata nel 2016), in considerazione della presenza di un decesso seguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Il seggiolino di sicurezza sul sedile posteriore

L’esame dell’auto potrebbe anche fare luce su quanto accaduto al momento dello scontro nel sedile posteriore dove era seduto il piccolo Massimo, per il quale stando alle prime disposizioni non è previsto alcun referto autoptico. A quanto sembra, il bambino sarebbe stato posto nel seggiolino speciale, secondo la normativa del Codice Stradale che impone il suo utilizzo per bambini al di sotto dei 12 anni e comunque sotto il metro e cinquanta di altezza. Gli accertamenti dovrebbero quindi permettere di capire se e come il seggiolino sia stato ancorato al sedile ed il corretto allacciamento alle cinture del piccolo, che è stato ritrovato tra il posto di chi era alla guida e le sedute posteriori. Vittima di una tragedia che in un attimo ha spezzato la sua giovanissima vita lasciando solo dolore e disperazione.