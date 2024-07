Tragedia in strada, stroncato da un malore a 57 anni

ANCONA – Un uomo poco fa è morto lungo via Martiri della Resistenza nonostante i soccorsi immediatamente portati da medici, paramedici e vigili del fuoco. Accortisi di quanto accaduto infatti, alcuni passanti hanno immediatamente chiamato il 118. Altri invece sono corsi a chiedere aiuto alla vicina caserma dei vigili del fuoco, dove alcuni agenti si sono prodigati con il defibrillatore per cercare di rianimarlo. Tutto questo prima che l’intervento fosse portato avanti dalla Croce Gialla e dall’automedica del 118, giunte sul posto pochi istanti dopo. Purtroppo però per l’uomo, nato nel 1967, non c’è stato nulla da fare.

Il fatto è avvenuto nei paraggi della fermata degli autobus. Sul posto è giunta anche la polizia.

(Servizio in aggiornamento)