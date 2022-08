Morte Marco Binci, la famiglia sui social: «Aiutateci a ritrovare la sua collanina»

OSIMO- Si continua a parlare della tragica morte di Marco Binci, lo scooterista 47enne scomparso a Padiglione a causa di un terribile incidente stradale. I suoi familiari, non trovando più la collanina d’oro con la fede (probabilmente perduta durante l’impatto) che Marco indossava, si sono rivolti ai social per cercare un aiuto che possa essere determinante nelle ricerche:

«Se qualcuno per caso martedì della settimana scorsa fosse stato sul posto dell'incidente di Marco Binci nell'incrocio di Padiglione e ha visto se Marco indossava una collana d'oro al collo, o se per caso questa collana l'avesse presa qualcuno, se per favore scrive - potete farci sapere qualcosa perché i familiari hanno chiesto a chiunque sia entrato in contatto con Marco, carabinieri, personale ambulanza, personale di Torrette e agenzia funebre ma purtroppo di questa collana nessuno sa nulla».