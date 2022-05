Una vita per il calcio e per i giovani: le Marche piangono il “Pres” Marco Bernacchia

ANCONA- Il calcio marchigiano e non solo saluta Marco Bernacchia. Il “Pres”, come lo chiamavano tutti per le sue grandi qualità morali, si è spento all’età di 74 anni all’ospedale Murri di Fermo a causa di una serie di problemi di salute che ne hanno progressivamente complicato le condizioni di salute. Nato ad Ancona il 15 giugno del 1947 Presidente del Settore giovanile scolastico della Figc Marche dal 1988 al 2009, aveva concorso anche alla presidenza federale nel 2008 con l’allora sfidante Paolo Cellini. Una vita dedicata ai giovani e allo sport con il ruolo di insegnante di educazione fisica ad accompagnarlo contestualmente all’impegno federale. Lascia la moglie Bianca e i figli Bernardo e Beatrice oltre ai nipoti, ai parenti e tutti gli amici e colleghi che in questi anni lo hanno sempre stimato ed apprezzato.

Uno di questi, Gaetano Marinelli (oggi presidente della società Virtus Fabriano), lo ha salutato con un commovente post su Facebook: “Una triste telefonata quella odierna di Angelo: è scomparso questa mattina Marco, Marco Bernacchia, il Pres. Una ondata di ricordi si affollano nella mente, non finiscono di affiorare: sono venti di anni di vita trascorsi quotidianamente a contatto, nel Comitato Regionale Marche del Settore Giovanile e Scolastico, nel quale mi chiamò a collaborare nel 1990 (con la mia prima trasferta nel mondo ufficiale FIGC, a Montecatini, con un torneo delle Nazionali, mi sembra Under 18) Una miriade di attività che Lui, vulcano di organizzazioni nel mondo scolastico e sportivo, ha sempre spinto a seguire e gestire. Dal calcio nella scuola, al calcio femminile giovanile, ai tornei di rappresentative in Italia ed all'estero sempre in prime linea. Anche esternamente al Comitato, una miriade di attività (memorabile il viaggio a Mosca, con familiari ed amici). Non basterebbe un libro di tante, tante pagine, per ricordare tutto, a dimostrazione della estrema socialità che permeava Marco, insieme alla sua corazza integerrima, che lo ha portato sempre ad essere coerente con sé stesso. Un caloroso abbraccio alla adorata moglie Lilly, ai figli Bernardo e Beatrice ed a tutti i familiari. Saranno tanti gli amici che lo ricorderanno”.

I funerali si terranno giovedì 19 maggio alle 16.00 presso la Chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione di Camerano.