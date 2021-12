Il sindaco Signorini ricorda l'amata mamma: «Sarai sempre presente per me»

«Sei stata un riferimento fondamentale nella mia vita per la tua vitalità, l'energia nell'affrontare piccole e grandi sfide della vita ma soprattutto per l'amore che hai saputo trasmetterci». Parole commosse da parte del sindaco di Falconara Stefania Signorini, a poche ore di distanza dalla scomparsa dell'amata mamma Elena Spadoni, deceduta ad 89 anni nella serata di martedì 14 dicembre.

«Hai vissuto per noi per la nostra famiglia - continua il primo cittadino - ma ti sei spesa anche tanto per gli altri, i più bisognosi e fragili nei tanti anni della tua vita di volontaria. Adesso il dolore è grande ma so che continuerai ad accompagnarci. Sarai sempre presente per me e per tutta la nostra grande famiglia e ci terrai sempre per mano. Non ti perderemo soprattutto perché nei nostri cuori rimarrà sempre profondo ed indelebile il segno del tuo amore. Grazie mamma».