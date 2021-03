Addio a Loretta Mancini, storica titolare della pasticceria Galilei

La città di Falconara si stringe nel dolore. Ieri sera è venuta a mancare Loretta Mancini, titolare della pasticceria Galilei. All'inizio del mese aveva compiuto 64 anni e da un paio di settimane era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale regionale di Torrette. Una volta ricoverata dopo tre giorni aveva scoperto di essere positiva al Covid. In passato aveva sofferto di gravi patologie.

Il sindaco Stefania Signorini ricorda questa grande donna dai modi gentili: «Mi dispiace moltissimo per la scomparsa di Loretta Mancini - scrive il Primo cittadino - ho abitato per tanti anni in via Galilei dove vivono ancora i miei genitori e sono andata spesso in quel forno incontrando la gentilezza e la cortesia di Loretta. Ci mancherai, ci mancherà il tuo sguardo dolce».