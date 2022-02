Lanfranco Consolani, il ricordo commosso a 5 anni dalla scomparsa: «Ci manchi tanto»

ANCONA - "Ricordiamo sempre il tuo sorriso che ci trasmetteva grande serenità. Manchi a tutti". Così Cristian Consolani ricorda suo papà Lanfranco, scomparso cinque anni fa, all'età di 77 anni, a seguito di una brutta malattia. Storico residente del Piano, Lanfranco era un commerciante di ferro, amato e benvoluto da tutta la comunità dorica. La sua passione, il calcio, l'ha portata sempre nel cuore e l'ha trasmessa anche al figlio che oggi lo ha voluto ricordare con queste meravigliose parole.

Sono passati cinque anni e il quartiere del Piano ricorda e piange Lanfranco Consolani. Eri molto conosciuto nel quartiere e nel capoluogo, dove vivevi da sempre con la famiglia, per la tua attività di commerciante nel settore dei rottami di ferro. Sembra ieri che mi dicevi ciao, sembra ieri che ti preoccupavi per la mia macchina, sembra ieri. Sei venuto a mancare il 27 febbraio 2017, all'età di 77 anni dopo aver lottato a lungo con una malattia incurabile. Hai lasciato me e tua moglie Elisabetta Formica. Non hai mai smesso di seguirmi in tutte le mie attività legate allo sport. Sono appassionato tifoso dell'Anconitana, responsabile comunicazione per il settore giovanile, istruttore di minibasket e responsabile organizzativo della Taurusbasket Jesi e tu eri sempre accanto a me in queste avventure per sostenermi e supportarmi. La malattia ha portato via alla famiglia e al rione una grande persona di cuore, ma tutti noi ricordiamo sempre il suo sorriso che ci trasmetteva sempre serenità. Chi vive nel cuore non muore mai.