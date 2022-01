Addio a Lamberto Pandolfi, l'insegnante gentile: muore pochi giorni dopo la moglie

La comunità di Chiaravalle in lutto per la scomparsa del «grande gigante gentile», il maestro Lamberto Pandolfi. L'insegnante di intere generazioni si è spento a 94 anni il 5 gennaio, solo otto giorni dopo la morte della moglie Carla Toccaceli.

Così l'amministrazione chiaravallese dedica un ricordo commosso a Pandolfi: «Stimato insegnante di scuola elementare dal 1947 al 1990, maestro di vita e punto di riferimento per intere generazioni di chiaravallesi, memoria storica della città e uomo di grandissima umanità e rettitudine, Pandolfi ha sempre, generosamente messo a disposizione il suo bagaglio di conoscenze sulla storia, sulla società e sui luoghi di Chiaravalle a favore sia di studiosi, appassionati e curiosi sia di iniziative educative e progetti culturali promossi dall'Amministrazione. Per questo, il 10 luglio 2020, ha ricevuto la Cittadinanza Benemerita del Comune di Chiaravalle. Siamo vicini nel dolore e nella commozione al figlio Luca e ai familiari. Da oggi ci sentiamo tutti più poveri e smarriti, ma anche chiamati a custodire il prezioso lascito di una figura che per lungo tempo abbiamo avuto la fortuna di avere come stella polare della nostra comunità».

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 presso la chiesa di Santa Maria in Castagnola, a Chiaravalle.