Isaac Costant muore a 21 anni: le lettere per il fratello e la gara di solidarietà

Il giovanissimo Isaac Costant si è spento nel sonno a soli 21 anni. Un lutto che ha colpito improvvisamente la comunità di Barbara. Per sostenere la famiglia l’istituto Corinaldesi-Padovano di Senigallia, scuola frequentata da suo fratello Levi, ha voluto contribuire con una raccolta fondi. Verranno donati oltre duemila euro alla famiglia originaria dell’Angola, da tempo residente nel paese. La morte, a quanto si apprende, sarebbe avvenuta per cause naturali alcune settimane fa.

Il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini, ieri ha voluto diffondere la notizia della gara di solidarietà con un post su Facebook. «Ringraziamo sentitamente e di cuore tutti gli studenti dell'Istituto Polo Corinaldesi - Padovano - si legge - compagni di classe e non, di Costant Levi che hanno voluto testimoniare tangibilmente la vicinanza a Levi e a tutta la famiglia Beltogo-Costant, dando vita ad una raccolta fondi che ha permesso di poter dare l'ultimo saluto al caro Isaac, fratello del loro compagno di scuola.È stato un gesto che va portato come esempio di una sana gioventù che crede nell'amicizia, nella solidarietà e nell'aiuto dei più bisognosi. Per questi motivi l'Amministrazione di Barbara a nome di Levi e della Famiglia Beltogo-Costant Vi ringrazia ancora una volta e per sempre». Insieme al pensiero del Primo cittadino anche l’immagine delle lettere scritte dai compagni ed ex compagni di classe del fratello di Isaac. Pensieri e parole pieni d’amore e di vicinanza verso il loro amico.