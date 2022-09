Morta investita, niente autopsia su Daniela "Toffee": si indaga per omicidio stradale

FALCONARA - Nessuna autopsia sul corpo di Daniela Volponi, la 57enne morta ieri sulla Flaminia, a Villanova, investita da una Mercedes. La Procura oggi disporrà il nullaosta per liberare la salma e restituire la fan e amica di Vasco Rossi ai familiari. Le cause del decesso sono chiare ma quello che non è chiaro è la modalità con cui è avvenuto l’incidente. Daniela, conosciuta da tutti come Toffee per via della sua passione per Vasco, era uscita di casa con la cagnolina Trilli, e attraversava sulle strisce quando la Mercedes l’ha travolta e trascinata per qualche metro.



La vettura è stata tamponata da un altro veicolo. È da chiarire se prima, finendo quindi poi sulla donna (come se fossero stata spinta quindi dall’automobile che aveva dietro), o dopo (quindi di riflesso perché si era fermata per l’investimento). Il pm Ruggiero Dicuonzo attende l’informativa della polizia locale di Falconara che ha effettuato i rilievi e sentito i testimoni. La salma è all’obitorio dell’ospedale di Torrette.